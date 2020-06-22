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22.06.2020 02:26
Рубрика: В мире

Франция с понедельника приступит к третьей стадии отмены карантина

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во Франции началась третья фаза отмены карантина. Санитарные ограничения в стране были введены больше трех месяцев назад из-за пандемии коронавируса.

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"С 22 июня в стране вновь откроются кинотеатры. Пока зрителям рекомендуется в залах находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию. На оставшиеся две недели к занятиям вернутся все школьники. При этом к работе образовательных учреждений тоже установлен ряд требований: одновременно на уроках в классе могут находиться не более тридцати человек", - пишет РИА Новости.

С сегодняшнего дня в стране разрешены коллективные занятия спортом - до десяти человек. Для публики стадионы откроются не ранее 11 июля. Открытия выставок, ярмарок, салонов придется ждать до сентября. В воскресенье, 28 июня, во Франции пройдет второй тур муниципальных выборов. В Париже новый мандат хотела бы получить столичный мэр Анн Идальго, а в Гавре на пост градоначальника баллотируется премьер-министр Эдуар Филипп.

Власти рекомендовали жителям это лето провести дома, поддержав тем самым местную экономику. Зарубежные маршруты для французов пока ограничены странами Европейского союза и Великобританией. По сообщениям эпидемиологов, в период с 9 мая по 16 июня в различных регионах страны было выявлено не менее 239 очагов заражения. В период пандемии во Франции коронавирусом заразились 160 377 человек. Из них 29 640 человек умерли.

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