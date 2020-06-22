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22.06.2020 20:37
Рубрика: В мире

Сеанс начинается в полночь

Французам разрешили ходить в кинотеатры
Текст: Вячеслав Прокофьев (Российская газета, Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Измученные почти 100-дневным карантином французские кинофилы дождались: с 22 июня две тысячи местных кинотеатров распахнули двери. Самые нетерпеливые заранее заказали билеты на первый сеанс, который во многих парижских мультиплексах был назначен на ночное время - сразу после полуночи с воскресенья на понедельник.

Однако граждан предупредили заранее, что необходимо соблюдать меры санитарной безопасности, включая ношение защитных масок, а также соблюдение социальной дистанции. Более того, занимать места в зале рекомендовано таким образом, чтобы между зрителями оставалось свободным одно кресло. Это правило, правда, не касается семейных и прочих пар, а также компаний, состоящих из знакомых между собой людей.

Фото: iStock
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Доступ к "миру грез" на широком экране - одна из мер, обозначенных в правительственном коммюнике о "дополнительном снятии карантина на летний период". Помимо прочего с этой недели открываются туристические лагеря, казино, игровые залы. Начинают работать некоторые столичные музеи, в частности музей Орсе с богатейшей коллекцией импрессионистов, а вот Лувр и Центр Помпиду - лишь в первой половине июля. Что касается хнаменитого королевского дворца в Версале и его парковой зоны, то там уже с 6 июня принимают туристов, но, заметим, сейчас их на порядок меньше, чем в довирусные времена, что и понятно: иностранцы, а они всегда составляли львиную долю посетителей, не торопятся вернуться во Францию.

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