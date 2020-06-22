Германию на Параде Победы будет представлять посол ФРГ

Германия на Параде Победы, который пройдет 24 июня в Москве, будет представлена послом ФРГ в России Гезой Андреасом фон Гайром. Об этом проинформировали в дипмиссии.

"Ожидается, что посол примет участие в параде Победы на Красной площади", - цитирует ТАСС представителя посольства.

Напомним, 9 мая традиционный парад на Красной площади не состоялся из-за пандемии коронавирусной инфекции. Тогда прошла лишь воздушная часть парада. В конце мая президент России принял решение о проведении торжеств 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад Победы.

Как ожидается, в качестве гостей на нем будут присутствовать более десятка лидеров стран, в основном членов СНГ. Ранее сегодня стало известно, что президент Хорватии Зоран Миланович не сможет прибыть на торжества в Москву. Свои планы он был вынужден изменить из-за поломки самолета.