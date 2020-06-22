Голикова считает возможным снизить уровень бедности в два раза

"Все-таки мы рассчитываем, что снижение бедности в два раза достичь можно", - сказала вице-премьер.

При этом Голикова отметила, что в числе главных стратегических задач сегодня - увеличение минимального размера оплаты труда, который по-прежнему остаётся недостаточным.

"Очень долгое время не менялась стратегия в отношении минимального размера оплаты труда, но в 2017 году мы начали его активно наращивать. Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ", - подытожила вице-премьер.