Голикова оценила уменьшение выявляемых случаев заболевания коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эпидемический процесс в стране развивается нормально, число выявляемых в России случаев заражения коронавирусом она не является пугающим.

Фиксируется снижение числа госпитализированных пациентов, тех, кто тяжело переносит заболевание, также отмечается рост количества выздоравливающих. Поэтому число выявляемых случаев заражения нельзя назвать пугающим, сказала Татьяна Голикова в программе "Познер" на Первом канале.

"Несмотря на то, что коронавирус не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных, но тем не менее цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, нас не пугают. Мы видим снижение количества тяжелых пациентов и, наконец, выздоровление в большом количестве", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. В мире с начала пандемии количество заболевших превысило 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли.