Новости

Восемь улиц столицы станут двусторонними 24 июня 17:12
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
В сентябре состоится празднование 400-летия протопопа Аввакума 17:09
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
Дешевый кроссовер Nissan Magnite появится с большим опозданием 17:00
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix 16:51
В США нашли следы таинственно пропавшей 430 лет назад колонии 16:51
Русский музей показал, как выглядели его залы 100 лет назад 16:49
Cуд в Киеве вынес приговор националисту за нападение на офисы банков РФ 16:46
В Краснодаре пойдут под суд полицейские, избившие парня при задержании 16:43
Волейболист "Факела" устроил дорожный конфликт в Новой Москве 16:42
На "Союзмультфильме" объяснили, зачем в "Ну, погоди!" новые персонажи 16:38
На Урале по детским письмам на фронт снимут документальный фильм 16:38
Голикова оценила уменьшение выявляемых случаев заболевания коронавирусом 16:33
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову 16:28
В ЕЭК утверждена дорожная карта электроэнергетического рынка ЕАЭС 16:25
Опубликована интерактивная карта с бесплатными точками Wi-Fi в Москве 16:23
В горах Сочи при падении параплана пострадали два человека 16:22
Житель Великого Устюга снял, как медведь переплывает реку Сухону 16:21
Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета 16:19
Вандал поджег на Алтае часовню Архангела Михаила 16:16
Роберт Дауни-младший может сняться в новых "Пиратах Карибского моря" 16:16
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью 16:11
В Омской области неизвестный похитил из храма мощи святых 16:10
В Италии нашли 30 угнанных в Канаде автомобилей на 1,5 млн долларов 16:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
Приемная кампания-2020: чего ждать абитуриентам
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
В Роструде напомнили про короткую рабочую неделю
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
22.06.2020 16:33
Рубрика: Общество

Голикова оценила уменьшение выявляемых случаев заболевания коронавирусом

Текст: Ирина Невинная
Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что эпидемический процесс в стране развивается нормально, число выявляемых в России случаев заражения коронавирусом она не является пугающим.

Фиксируется снижение числа госпитализированных пациентов, тех, кто тяжело переносит заболевание, также отмечается рост количества выздоравливающих. Поэтому число выявляемых случаев заражения нельзя назвать пугающим, сказала Татьяна Голикова в программе "Познер" на Первом канале.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Роспотребнадзор дал советы по защите детей от коронавируса

"Несмотря на то, что коронавирус не ушел, он с нами, мы по-прежнему должны оберегаться, щадить наших врачей с точки зрения тяжелых больных, но тем не менее цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, нас не пугают. Мы видим снижение количества тяжелых пациентов и, наконец, выздоровление в большом количестве", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, зарегистрировано 592 280 случаев заражения, выздоровели 344 416 человек, умерли 8 206. В мире с начала пандемии количество заболевших превысило 8,9 млн человек, около 468 тыс. умерли.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голикова рассказала о расходах на здравоохранение в этом году
Прием заявлений на субсидии бизнесу за апрель продлен до 1 июля
В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram
Песков заявил об отсутствии у России территориальных претензий к соседям
Общероссийская минута молчания будет проводиться ежегодно 22 июня
Названы регионы-лидеры по уровню благосостояния семей
Как защититься от укусов клещей