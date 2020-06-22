Голикова рассказала о расходах на здравоохранение в этом году

Расходы на здравоохранение в 2020 году составят в России 3,8% ВВП, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы "Познер" на первом канале в понедельник. Вице-премьер пояснила, что это без учета расходов частной медицины.

При этом вице-премьер отметила, что с приходом осени ожидается новая вспышка эпидемии. Голикова допустила, что вирус уже может не быть таким активным, но напомнила, что помимо него с сезоном дождей всегда увеличивается количество пациентов с гриппом и пневмонией.

"Масочный режим россиянам придется соблюдать, в том числе и осенью, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, а также избежать заражения сезонными простудными заболеваниями", - сказала Голикова.