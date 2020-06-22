Вице-премьер и руководитель оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Голикова предупредила, что масочный режим затянется на осень. По ее словам, напряженная эпидемиологическая ситуация продлится еще несколько месяцев, поэтому носить средства индивидуальной защиты придется, чтобы предотвратить новые вспышки заболеваемости, а также противостоять сезонным простуде и гриппу.

"Масочный режим останется, в том числе и осенью. Мы должны соблюдать его, чтобы оберегать и щадить наших врачей", - сказала вице-премьер в эфире программы "Познер" на Первом канале. По словам Голиковой, уже нет проблем со средствами индивидуальной защиты, несмотря на то, что вначале масок и перчаток, действительно, не хватало.

"Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать", - сказала Голикова.

Она подчеркнула, что количество выявляемых случаев заражения уже нельзя назвать пугающим, потому что снизилось число пациентов с тяжелой формой и стало больше выздоравливающих.

Голикова также отметила, что Парад Победы и голосование по поправкам к Конституции стали возможны только после спада эпидемии. "Только когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает, приняли решение о проведении Парада Победы и голосованию по Конституции", - подытожила Голикова.