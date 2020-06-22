"Масочный режим останется, в том числе и осенью. Мы должны соблюдать его, чтобы оберегать и щадить наших врачей", - сказала вице-премьер в эфире программы "Познер" на Первом канале. По словам Голиковой, уже нет проблем со средствами индивидуальной защиты, несмотря на то, что вначале масок и перчаток, действительно, не хватало.
"Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать", - сказала Голикова.
Она подчеркнула, что количество выявляемых случаев заражения уже нельзя назвать пугающим, потому что снизилось число пациентов с тяжелой формой и стало больше выздоравливающих.
Голикова также отметила, что Парад Победы и голосование по поправкам к Конституции стали возможны только после спада эпидемии. "Только когда мы почувствовали, что эпидемия в Москве отступает, приняли решение о проведении Парада Победы и голосованию по Конституции", - подытожила Голикова.