Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью

Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале. Она пояснила, что страна не была готова к масштабу пандемии, поэтому масок и перчаток, действительно, вначале не хватало.

"Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции, которую мы с вами наблюдали и еще наблюдаем, и, я думаю, будем какое-то время наблюдать", - сказала вице-премьер.

Также, по её словам, число выявляемых случаев заражения сегодня нельзя назвать пугающим. Голикова подчеркнула, что фиксируется снижение числа пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции и большое количество выздоравливающих, однако дистанцирование и масочный режим по-прежнему необходимо соблюдать.

"Мы должны оберегаться и щадить наших врачей", - пояснила она, отметив, что осенью россиянам также придется носить маски и пользоваться антисептиками.