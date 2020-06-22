Госдума изменит график для рассмотрения проектов по поддержке граждан

Госдума скорректирует график своей работы в июле для рассмотрения приоритетных законопроектов по поддержке граждан и экономики. Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Изменения необходимы для оперативного рассмотрения законопроектов правительства - порядка 43 инициатив были внесены в приоритетный перечень.

- Это потребует дополнительных заседаний, - сообщил Володин. - В этой связи мы предлагаем завтра депутатам утвердить новый регламент работы на июль, пожертвовать одной неделей, которая раньше была у нас отводилась под работу комитетов.

Таким образом, не две пленарных недели будет в течение июля, а три, уточнил он. При этом они будут следовать друг за другом, что, по мнению Володина, позволит "качественно рассмотреть законопроекты, все они касаются мер поддержки граждан и экономики".

- Мы считаем, что это однозначно для нас должен быть приоритет, - добавил спикер. - Все поддержали такое решение с пониманием ответственности и важности рассмотрения этих законодательных инициатив.