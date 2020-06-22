Госдума примет постановление о поддержке внутреннего туризма в России

В ходе заседания Совета Госдумы с участием главы Ростуризма Зариной Догузовой было принято решение подготовить постановление о мерах поддержки внутреннего туризма. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ рассмотрит Госдума на одном из пленарных заседаний.

"Разговор шел напряженный, но содержательный, - рассказал спикер по итогам. - Мы в первую очередь рассмотрели вопрос, связанный с развитием внутреннего туризма".

Володин подчеркнул, что депутатов волнуют вопросы, связанные с ценовой политикой в сфере внутреннего туризма. "Учитывая, что многие страны небезопасны для наших российских туристов, понятно, что мы должны все меры предложить для того, чтобы была возможность нашим гражданам посетить Краснодарский край, Крым, побывать на Байкале, на Волге, побывать в Калининградской области, - заявил он. - Да много замечательных мест в России!"

Для того, чтобы задействовать имеющийся потенциал, важно ввести меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне, считает Володин.

- В ходе обсуждения все депутаты сошлись во мнении, что необходима программа как федерального уровня, так и регионального, - рассказал он. - А может быть, даже и местного уровня - для того, чтобы обеспечить все возможности для развития нашего внутреннего туризма. Это огромный пласт, огромные возможности.

Речь, по словам Володина, идет о повышении доступности путевок, качества обслуживания.

Особенно актуально, по его словам, принять такие меры сейчас - пока зарубежные поездки ограничены в целях безопасности.