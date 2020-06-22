Гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела Серебренникова

Прокурор во время прения сторон в Мещанском суде заявил о доказанности вины режиссера Кирилла Серебренникова и всех фигурантов дела "Седьмой студии".

Гособвинитель Михаил Резниченко, заявил в понедельник в суде, что обвинение считает вину всех фигурантов дела о хищении при реализации театрального проекта "Платформа" доказанной. В то же время по его словам, сторона обвинения скорректировала сумму ущерба со 133 млн рублей до почти 129 миллионов.

По словам прокурора, несмотря на непризнание вины, в отношении каждого подсудимого судом должен быть постановлен обвинительный приговор. Выводы гособвинения строятся на проведенных по делу экспертизах, а также на показаниях бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, дело в отношении которой выделено в отдельное производство. Как считает следствие и гособвинение, финансирование проекта "Платформа" превышало его реальные потребности, а остаток денег обналичивался Масляевой по согласованию с руководством "Седьмой студии". По словам прокурора, Серебренников и продюсеры студии давали личные указания Масляевой, какую часть обналиченных средств потратить на спектакли, какую - на выплату неофициальных зарплат и на незаконное вознаграждение себе.

Ожидается, что сегодня прокурор назовет и сроки наказания, которые, по мнению гособвинения, заслуживают подсудимые.