Государство выделит 40 млрд рублей на производство комплектующих

В 2020 году на стимулирование производства на территории России ключевых комплектующих будет выделено около 570 млн евро (40 млрд рублей). Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на онлайн-конференции "Россия и мир в 2021 году", организатором которой выступила Российско-Германская внешнеторговая палата.

Вопрос о необходимости развития собственного производства остро встал в период пандемии, когда во зависимость от поставщиков комплектующих из Китая во многих странах привела к проблемам на производствах. Это коснулось и России с Германией, рассказал Мантуров. "Кризис наглядно показал уязвимость существующих каналов поставок, привычные цепочки поставок комплектующих начали рушиться", - подчеркнул он. Министерство уже ведет работу по стимулированию промышленного производства. Выделенные средства также пойдут на эти цели.

Мантуров также сообщил о совместных с немецкими партнерами планах о внедрении технологий умного производства, чтобы обезопасить себя в ситуации, когда основные технологии и компетенции концентрируются в нескольких транснациональных компаниях.

"Мы заинтересованы в более глубоких формах кооперации с немецкими партнерами, которые гарантировали бы и для нас стабильность сотрудничества. Наша цель - переходить к совместному производству продуктов с высокой добавленной стоимостью для нужд автопрома, авиационной промышленности, железнодорожного машиностроения, энергетики", - сказал министр.

Мантуров напомнил, что именно немецкие компании были пионерами в локализации своих производств в России, что способствовало встраиванию России в глобальные производственные цепочки. Он привел в пример таких производителей, как Volkswagen (поставки легковых автомобилей, кузовов и двигателей в Чехию, Словакию и Мексику), Siemens (бытовая техника в страны Прибалтики и СНГ, элементы ветровых энергетических установок), Bosch (электроинструменты в Западную и Восточную Европу), Continental (шины).