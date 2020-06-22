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Huawei выпустила абсолютно новую прошивку для восьми смартфонов в России

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2020,  
14:13
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Компания Huawei объявила о том, что в скором будущем восемь смартфонов в России получат новую версию фирменной оболочки EMUI 10.1.

Фото: istock

Согласно опубликованному плану обновлений, первым станет Huawei Mate 30 Pro - апдейт для него доступен уже сейчас. В конце июня установить EMUI 10.1 можно будет на Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

Наконец, в июле и августе "обновка" станет доступна для Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro и Huawei Nova 5T. Все апдейты будут доступны "по воздуху".

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EMUI 10.1 содержит следующие улучшения:

- многооконный режим, в котором на экран выводятся одновременно два приложения;

- функция "Мультискрин", которая теперь позволяет быстро подключать смартфон к планшету или ПК для вывода картинки на большой экран, а также поддерживает звонки через компьютер;

- в приложении камеры появится технология Golden Snap, делающая кадр еще до момента нажатия затвора (аналогичная возможность присутствует в смартфонах Sony);

- функция усилителя звука, позволяющая передавать звук, записанный на смартфон, на колонку или наушники через Bluetooth.

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