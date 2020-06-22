Худобин попал в топ-5 лучших свободных агентов среди вратарей

Издание The Score опубликовало список лучших вратарей Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые могут стать неограниченно свободными агентами по окончании сезона.

Пятое место в рейтинге занял россиянин Антон Худобин из "Далласа". В текущем сезоне он отразил 93 процента бросков при коэффициенте надежности 2,22. По данному показателю Худобин стал вторым отечественным голкипером, показавшим лучший результат по итогам чемпионата после Сергея Бобровского (2016/17).

Возвращаясь к рейтингу, добавим, что первую строчку в нем занимает Робин Ленер из "Вегаса" (92 процента отраженных бросков при коэффициенте надежности 2,89), вторую - Якоб Маркстрем ("Ванкувер", 92 процента, 2,89), третью - Брэйден Холтби ("Вашингтон", 89,8; 3,08), четвертую - Кори Кроуфорд ("Чикаго", 91,7; 2,77).