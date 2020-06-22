Хулиганы напали на полицию и разгромили магазины в центре Штутгарта

Девятнадцать полицейских получили ранения в результате столкновений с молодежью в центре немецкого города Штутгарт. Как передает Deutsche Welle, основные события разворачивались на площади Шлосплатц и улице Кёнигсштрассе.

Все началось незадолго до полуночи с 20 на 21 июня, когда правоохранители остановили для проверки 17-летнего гражданина ФРГ по подозрению в совершении преступления, связанного с продажей наркотиков. Находившиеся неподалеку молодые люди отреагировали на действия полиции неожиданно агрессивно: сначала бутылки и камни полетели в стражей порядка, а потом - в соседние магазины. Погромы продолжались всю ночь и, как рассказали в местной полиции, под утро превратились в "настоящие бесчинства".

Всего в столкновениях с блюстителями закона участвовали 400-500 человек, многие из которых были в масках и капюшонах. На различных видеозаписях, попавших в интернет, видно, как они бросаются на правоохранителей, вырывают из земли булыжники и бьют чем попало витрины и патрульные машины. Жертвами хулиганов стали в общей сложности 40 торговых точек, девять из них разграбили подчистую, включая ювелирный и магазин мобильных телефонов. Чтобы обуздать толпу, на место прибыли в общей сложности около 280 полицейских, в том числе примерно сто из других городов федеральной земли Баден-Вютемберг. Ситуация нормализовалась лишь под утро, 24 человека удалось задержать, из них половина - граждане ФРГ, семеро - несовершеннолетние и еще семь - в возрасте от 18 до 21 года. Местная прокуратура уже выдала ордеры на арест не менее семи из задержанных.

По словам главы полиции города Франца Луца, за погромами не скрывается какая-либо политическая подоплека. Скорее всего, речь идет о банальном хулиганстве. По его словам, за последние три-четыре недели полиция неоднократно напарывалась на агрессию со стороны так называемых "любителей вечеринок", которые напивались в общественных местах и проявляли неуважение к полиции в соцсетях.