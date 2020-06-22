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Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Текст:   Богдан Бобров
22.06.2020,  
13:35
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File
Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File

"Какая твоя любимая видеоигра?" - именно такой неожиданный вопрос был задан в Twitter одним из фолловеров Илону Маску - знаменитому предпринимателю и изобретателю.

И миллиардер внезапно ответил, при этом не ограничившись одной игрой, а составив ТОП-7, в который вошли следующие проекты:

- Deus Ex;

- Half-Life 2;

- BioShock;

- Mass Effect 2;

- Fallout 3;

- Fallout: New Vegas;

- Saints Row IV.

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Многие пользователи порадовались факту, что бизнесмен находит время для виртуальных развлечений, а один из них спросил, играл ли Маск в первую часть The Last of Us. На что был получен отрицательный ответ - большинство консольных эксклюзивов известный инженер пропустил, так как играет на ПК.

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Фото: istock
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