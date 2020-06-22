Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

"Какая твоя любимая видеоигра?" - именно такой неожиданный вопрос был задан в Twitter одним из фолловеров Илону Маску - знаменитому предпринимателю и изобретателю.
Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020
И миллиардер внезапно ответил, при этом не ограничившись одной игрой, а составив ТОП-7, в который вошли следующие проекты:
- Deus Ex;
- Half-Life 2;
- BioShock;
- Mass Effect 2;
- Fallout 3;
- Fallout: New Vegas;
- Saints Row IV.
Многие пользователи порадовались факту, что бизнесмен находит время для виртуальных развлечений, а один из них спросил, играл ли Маск в первую часть The Last of Us. На что был получен отрицательный ответ - большинство консольных эксклюзивов известный инженер пропустил, так как играет на ПК.
Will do. I play PC, so missed some of console exclusives.— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020