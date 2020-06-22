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22.06.2020 18:49
Рубрика: Экономика

Экс - патовая ситуация

Иностранные специалисты остались в России в пандемию
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Большинство иностранных руководителей и высококлассных специалистов, работающих в российских компаниях, предпочли не покидать страну во время пандемии, сообщили в Ассоциации менеджеров. У тех же, кто отправился домой, чаще всего были для этого веские семейные причины.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нештатная ситуация, сложившаяся в мире и бизнесе с марта, требует постоянной регулировки в ручном режиме, я практически постоянно находился на работе, был на связи со всеми сотрудниками, отправленными на удаленку, - рассказал болгарин Станислав Кондов, генеральный менеджер отеля "Рэдиссон Коллекшен Москва", пять лет назад приехавший работать в Россию. - Когда организуется дистанционный режим работы, должен быть "центр управления полетом" для сбора информации и принятия решений".

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При этом часть иностранцев, работающих в России, честно признается: сначала они не смогли верно оценить масштаб проблемы, а когда стали задумываться о возвращении домой, сделать это оказалось практически невозможно. В результате они продолжили работать - деваться все равно было уже некуда.

"Несколько лет назад в Европе и России пошел тренд на сокращение топ-менеджмента в национальных представительствах компаний, - отмечают в Ассоциации частных агентств занятости. - Проще держать стратегическую команду в штаб-квартире в какой-то одной стране, а на местах нанимать операционный персонал из числа местных граждан. Это дешевле - нет затрат на релокацию, плюс местные работники лучше знают специфику рынка".

В результате число экспатов сократилось до необходимого минимума. И те из них, кто остался в разгар COVID-19 в России, продолжили выполнять свою работу.

Экономика Работа Пандемия коронавируса COVID-19

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