Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов

Главный тренер английского клуба "Эвертон" Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов.

Как информирует "Газета.ru", речь идет о сумме в 1 миллион евро. Сообщается, что итальянский наставник не выплатил указанную сумму еще когда возглавлял мадридский "Реал". Это было в период 2013-2015 годов.

По данным прокуратуры Мадрида, Анчелотти не выплатил налог от дохода с прав на продажу своего образа.

За карьеру тренера Анчелотти возглавлял немало клубов, в числе которых Наполи", мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", лондонский "Челси". В "Эвертон" он пришел в конце 2019 года.