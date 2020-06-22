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Рубрика: Спорт

Итальянский футбольный тренер Анчелотти обвиняется в неуплате налогов

Текст: Максим Домчев

Главный тренер английского клуба "Эвертон" Карло Анчелотти обвиняется в неуплате налогов.

Фото: instagram@kokorin9
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Как информирует "Газета.ru", речь идет о сумме в 1 миллион евро. Сообщается, что итальянский наставник не выплатил указанную сумму еще когда возглавлял мадридский "Реал". Это было в период 2013-2015 годов.

По данным прокуратуры Мадрида, Анчелотти не выплатил налог от дохода с прав на продажу своего образа.

За карьеру тренера Анчелотти возглавлял немало клубов, в числе которых Наполи", мюнхенская "Бавария", мадридский "Реал", "Пари Сен-Жермен", лондонский "Челси". В "Эвертон" он пришел в конце 2019 года.

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