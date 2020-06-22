ЮУрГУ успешно перешел на дистанционный формат обучения

Студенты и преподаватели Южно-Уральского государственного университета уже несколько месяцев взаимодействуют друг с другом с помощью технологий, которые позволяют ежедневно проводить занятия, контролировать их выполнение и посещаемость. Собственный портал дистанционного обучения - "Электронный ЮУрГУ" позволил быстро перестроить работу, когда возникли ограничения из-за пандемии коронавируса.

Многолетний опыт дистанционного обучения

Основной сервис, обеспечивший переход Южно-Уральского государственного университета на дистанционную работу и учебу, - "Электронный ЮУрГУ". Он существует более 10 лет. Еще в 2001 году в ЮУрГУ был создан Центр дистанционного образования. Институт открытого и дистанционного образования работает с 2004 года. За время своего существования институт прошел все этапы становления дистанционного образования: кейсовые технологии, отправка материалов на бумаге по наземной почте, SD-диски, материал на компактдисках. С появлением устойчивого Интернета технологии полностью перешли в онлайн-формат.

"Университет безболезненно перешел на дистанционную работу, потому что мы давно занимались ее развитием, понимая необходимость этого направления", - говорит ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

В вузе активно работают над внедрением всех учебных программ университета в образовательный портал "Электронный ЮУрГУ".

"Студент в любое время может вернуться к материалу занятий и поддерживать связь с преподавателем. Если студент что-то не понимает в аудитории, у него всегда есть шанс это понять самостоятельно при помощи других ресурсов. С каждым годом значительно увеличивается число желающих обучаться дистанционно, например, в 2005 году на базе ИОДО обучалось чуть меньше 300 человек, в 2019 году в формате дистанционного обучения знания получают около 2200 человек", - рассказывает директор ИОДО ЮУрГУ Александр Демин.

Сегодня, в период действия ограничительных мер, на портале дистанционного образования ЮУрГУ размещено более 5500 различных курсов и зарегистрировано более 28 000 пользователей. Модернизация платформы, изменение архитектуры системы позволяют порталу справляться даже с высокой нагрузкой. Специальные курсы по использованию технологий дистанционного образования уже окончили более 500 преподавателей ЮУрГУ.

Фото: Олег Игошин

Плюсы и минусы учебы на дистанте

Портал дистанционного обучения - "Электронный ЮУрГУ" - позволяет наполнить дисциплины теоретическим материалом, видеолекциями, тестами, а также создать систему приема ответов от студентов и систему обратной связи. Для дистанционного обучения преподавателями вуза используется формат видеоконференций, форумов, чатов таких сервисов, как BigBlueButton, и Google Meet, в которых есть удобные интерфейсы.

"Хочу отметить, что с началом дистанционного обучения повысилась посещаемость занятий студентами, образовательный процесс стал более прозрачным для студентов, для преподавателей и для руководителей структурных подразделений ЮУрГУ. Вуз столкнулся с такими масштабами дистанционного образования впервые, и наши подразделения приложили все усилия для организации данного процесса как с технической стороны, так и методической", - комментирует начальник Учебного управления ЮУрГУ Максим Нестеров.

У полностью дистанционного обучения пока есть ряд минусов. Например, отсутствие непосредственного общения.

"Учебный процесс не только дает знания, но и воспитывает. И в этом аспекте дистанционное образование уступает живому. Кроме того, будущие специалисты обязательно должны работать с реальным оборудованием. Ведь даже хорошо сделанная виртуальная лабораторная работа не дает полного понимания о составляющих профессии. Поэтому надо помнить, что в дистанционном режиме нас учит не компьютер, а человек с использованием дистанционных технологий", - подчеркивает ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Есть некоторые вещи, необходимые при обучении, которые техника пока не в состоянии передать. Но ЮУрГУ справился с главной задачей - вовлечением в образовательный процесс с применением дистанционных технологий всех преподавателей и студентов университета.

Взгляд со стороны студентов

"Дистанционное обучение облегчило работу иностранным студентам в этом семестре. Например, я сейчас нахожусь в Ираке и не могу приехать в Россию, но посещаю занятия и выполняю всю работу. Конечно, на некоторых парах хотелось бы присутствовать лично. Но я понимаю, что в нашей ситуации это невозможно, поэтому обучение через Интернет всех спасает", - делится Зайнаб Абдулридха, магистрант 2 курса Политехнического института.

Анастасия Дмитриева, студентка 4 курса Института естественных и точных наук отмечает, что с введением дистанционного обучения почти ничего не изменилось:

"Нагрузки не стало меньше, пары проводятся по расписанию, домашние задания тоже задают. Занятия по видеосвязи - это интересный опыт. Мне нравится, что с преподавателями теперь хорошая обратная связь. Можно быстро получить ответ на любой вопрос, проверенное домашнее задание и так же быстро внести все исправления. В очном режиме пришлось бы ждать следующей пары с этим же преподавателем".

Для дистанционной связи со студентами используются все современные средства коммуникации: группа "Вконтакте", Instagram, Facebook, WeChat для учащихся из Китая. Иностранным студентам оказывается полная круглосуточная поддержка.

"Всю информацию, предназначенную для студентов, переводим на китайский, арабский, английский, французский языки. Дистанционное обучение студентов устраивает, но все-таки они скучают по живому общению, одногруппникам и преподавателям. Мы постарались максимально сохранить контакт с иностранцами и перевели в онлайн все мероприятия, которые могут проходить дистанционно", - отмечает Людмила Лапина, начальник отдела по работе с иностранными студентами Управления международного сотрудничества ЮУрГУ.

Фото: Олег Игошин

Поступить в 2020 году можно только дистанционно

Подавать заявления и сдавать вступительные испытания абитуриенты в этом году будут дистанционно. При этом начало приема заявлений останется прежним ‒ 20 июня. Сроки приема документов и проведения вступительных испытаний будут определены после официального утверждения сроков проведения ЕГЭ и оглашения его результатов. Это касается поступления не только на программы бакалавриата и специалитета, но и магистратуры и аспирантуры.

"В ЮУрГУ более 10 лет работает сервис с использованием личного кабинета абитуриента. Сейчас дорабатывается программное обеспечение для более оперативной работы со 100 % абитуриентов, включая иностранных. Инструкцию можно посмотреть по ссылке. Работать личный кабинет начнет с 20 июня", - поясняет Александр Губарев, ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГУ.

Все вступительные испытания, в том числе творческие, будут проводиться дистанционно, с видеонаблюдением и записью экзамена для каждого абитуриента. По некоторым творческим экзаменам будет изменен формат проведения. Например, у журналистов творческий конкурс будет представлять собой селфи-репортаж на заданную тему.

С целью установления единых требований к реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации программ высшего образования в Южно-Уральском государственном университете разработаны и утверждены нормативно-правовые акты о проведении занятий, промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации в условиях дистанционного обучения. Внедрение данных регламентов позволило унифицировать процесс проведения учебных занятий, организации промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации.

ЮУрГУ успешно справился с переходом на дистанционное обучение. Внести корректировки в образовательный процесс и работу сервисов удалось благодаря предыдущему многолетнему опыту и слаженной работе подразделений. Университет прошел путь цифровой трансформации образования за рекордно короткий срок. В дальнейшем накопленный опыт будет применяться в повседневной работе вуза и цифровые технологии станут неотъемлемым атрибутом образовательного процесса.

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