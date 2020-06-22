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22.06.2020 17:27
Рубрика: В мире

Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

В Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом, заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

При этом, как передает "Газета.Ru" со ссылкой на зарубежные СМИ, вторую волну в стране ожидали не раньше осени. Но прогнозы в итоге не сбылись.

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Глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген также выразила опасение, что распространение инфекции будет продолжаться, пока люди не перестанут тесно контактировать друг с другом.

Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.

В мире Восточная Азия Южная Корея Пандемия коронавируса COVID-19

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