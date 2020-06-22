Южная Корея объявила о второй волне заражений коронавирусом

В Сеуле и его окрестностях зафиксирована вторая волна заражений коронавирусом, заявили в Центре контроля и профилактики заболеваний Южной Кореи.

При этом, как передает "Газета.Ru" со ссылкой на зарубежные СМИ, вторую волну в стране ожидали не раньше осени. Но прогнозы в итоге не сбылись.

Глава Центра контроля и профилактики заболеваний Чон Ын Ген также выразила опасение, что распространение инфекции будет продолжаться, пока люди не перестанут тесно контактировать друг с другом.

Жителей Сеула обяжут снова соблюдать социальную дистанцию, если в ближайшие дни суточный прирост заражений превысит 30 человек или же число больничных коек будет заполнено по меньшей мере на 70 процентов.