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Рубрика: Экономика

Культура сбыта

К чему привели зерновые интервенции из госфонда
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Зерновые интервенции в этом сезоне почти закончены. При лимите зерна в 1,5 млн тонн продано почти 1,47 млн тонн. Это помогло стабилизировать цены на зерно и удержать цены на конечную хлебобулочную продукцию.
Зерновые интервенции помогли стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Фото: Сергей Куксин Зерновые интервенции помогли стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Фото: Сергей Куксин
Зерновые интервенции помогли стабилизировать цены на хлебобулочные изделия. Фото: Сергей Куксин

С начала интервенций по 22 июня (включительно) на торгах из интервенционного фонда было продано зерна на общую сумму чуть более 17,65 млрд рублей, рассказали "РГ" в "Объединенной зерновой компании" (ОЗК, госагент по распоряжению фондом). Почти 1,28 млн тонн из общего объема уже передано покупателям. Сейчас в госфонде осталось около 462,3 тысячи тонн. Самые большие объемы фонда были закуплены мукомолами - 85%. Наибольшим спросом зерно пользовалось в Сибирском федеральном округе, где закуплено около 0,5 млн тонн зерна. Хорошо покупали мягкую пшеницу 3-го и 4-го классов, хуже - пшеницу 5-го класса и ячмень. Год урожая роли не играл, все определяла стартовая цена продажи, отмечают в ОЗК. В некоторых торговых сессиях максимальная цена продажи достигала рыночной: по пшенице 3-го класса - 15,5 тысячи рублей, пшенице 4-го класса - 14,6 тысячи рублей.

Фото: Istock
Почему Минсельхоз вводит квоты на экспорт зерна

По планам минсельхоза, зерновые интервенции вкупе с установлением квоты на экспорт в размере 7 млн тонн должны были обеспечить необходимый объем зерна на внутреннем рынке и не допустить скачка цен на основные культуры и цен на конечную продукцию.

По данным Национального союза зернопроизводителей, в большинстве зернопроизводящих регионов страны наметилась стабилизация цен на зерно и ее разворот в сторону понижения. На прошлой неделе они снижались в южных регионах, а также Сибири, стабильными цены остались в Поволжье и на Урале. Немного росли цены лишь в Центральном федеральном округе.

Механизмы интервенций и экспортных квот будут работать и в новом сезоне, но будут модифицированы. По результатам совещания у президента России 20 мая 2020 года вместо интервенционного фонда предполагается создать стабилизационный фонд зерна, который, как считают в минсельхозе, "позволит обеспечить мукомольные предприятия продовольственным зерном по доступным ценам в периоды нестабильности".

А в механизм квотирования внесут корректировки, запрещающие неполное таможенное декларирование зерна. Действующие правила позволяют экспортерам заявлять в документах гораздо больший объем зерна, чем есть в наличии. В результате часть экспортеров, у которых есть зерно в наличии, не успевают оформить квоту документально, что приводит к простоям и убыткам. А те, кто успевает оформить документы, не могут закупить зерно и вынуждены возвращать квоту.

Впрочем, в "Опоре России" убеждены, что одна эта мера не сможет решить проблему полностью и предлагают дополнить ее фитосанитарным сертификатом. Он должен подтверждать, что продукция соответствует требованиям импортера.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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