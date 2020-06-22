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22.06.2020 12:27
Рубрика: Власть

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.

"Выделение дополнительных средств вызвано тем, что мы постоянно расширяем перечень пострадавших отраслей. Число потенциальных получателей субсидии растет, и сейчас оно составляет 1 миллион 730 тысяч предпринимателей, а число их работников увеличилось до пяти миллионов", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Поддержка позволит сохранить занятость и стабильную работу предприятий, поможет людям пройти непростой период, уверен он.

Фото: iStock
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Ранее на субсидии МСП правительство выделяло 81,1 миллиарда рублей. Компании за апрель-май могут получить по 12 130 рублей на каждого сотрудника при условии сохранения их численности не менее 90 процентов от количества на 1 апреля.

Кроме того, продлена возможность подать заявление на получение субсидии за апрель. "Теперь можно будет заявить об этом, как и за май, до 1 июля, - пояснил Мишустин. - Таким образом средства смогут получить те компании, у которых появилось право на такую поддержку после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей".

Власть Работа власти Госуправление Правительство Пандемия коронавируса COVID-19

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