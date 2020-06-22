Как будут тестировать электронный кадровый документооборот

Утвержден порядок проведения эксперимента по использованию электронного кадрового документооборота. Соответствующий приказ минтруда зарегистрирован в минюсте. Он принят в соответствии с законом, который был опубликован в "Российской газете" 28 апреля. Как сообщили в минтруде, эксперимент поможет отработать механизмы ведения и применения электронных документов, связанных с работой, а также при необходимости подготовить предложения о внесении изменений в трудовое законодательство.

Эксперимент может проводиться как с использованием информационной системы работодателя, так и нового сервиса платформы "Работа в России". Сервис станет доступным для заинтересованных работодателей с 1 октября. Участников тестового периода до 1 июля отберут из числа добровольцев. Они смогут перевести кадровую документацию в электронный вид, отказаться от дублирования документов на бумажных носителях. В системе для них будут загружены шаблоны, в которых достаточно будет заполнить недостающую информацию. Визировать документы можно удаленно, но чтобы получить нужный набор прав, работодатель должен зарегистрироваться в ЕСИА и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, а работнику достаточно активизироваться на портале госуслуг.

Участниками эксперимента станут минтруд, работодатели, работники, с которыми уже заключен трудовой договор, и граждане, которые только поступают на работу. Продлится он до 31 марта 2021 года, а вот дата начала не определена: предполагается, что работодатели сами решат, когда будут готовы присоединиться к эксперименту. При положительном решении не позднее 1 декабря им необходимо заявить о себе, предоставив в минтруд необходимую информацию о своей компании: ИНН, вид и место деятельности, численность работников и сведения о наличии или отсутствии профсоюзной организации.Работодатель сам выберет, какие кадровые документы охватит эксперимент. Минтруд рекомендует в первую очередь перевести в электронный вид те, с которыми приходится знакомить работников в письменной форме.

Мнения участников эксперимента соберут в три этапа: до 1 августа 2020 года, до 1 декабря 2020 года и до 2 апреля 2021 года. В их числе могут быть пожелания о внесении изменений в трудовое законодательство, а при необходимости - в законодательство РФ для урегулирования трудовых отношений с применением электронных документов.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, электронный кадровый документооборот будет востребован прежде всего у работодателей, которым он упростит работу, позволит сократить численность отдела кадров. По его мнению, в нем сейчас не нуждаются самозанятые и ИП, работающие без найма.