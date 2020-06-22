Как получить высокую зарплату после колледжа

Подработка по тому же профилю, по которому учится студент колледжа, приведет к росту его зарплаты в будущем. Такой вывод сделали эксперты Центра развития навыков и профессионального образования и Лаборатории исследований рынка труда ВШЭ, изучив данные Росстата о зарплатах 36 тысяч выпускников колледжей и вузов. Специалисты проследили связь их карьерных и финансовых успехов со студенческой подработкой.

Результаты? Для выпускников вузов любой ранний профессиональный старт положительно влияет на зарплаты. У выпускников колледжей, которые получили рабочую профессию или специальность, заработок в "посторонних" сферах, напротив, не приносит никакой отдачи. Более того - даже "бьет по карману" в будущем.

"Это специфика запроса рынка труда, - утверждают эксперты ВШЭ. - Работодатель по-разному смотрит на разные типы соискателей: рабочий с дипломом колледжа более интересен именно как носитель узкой квалификации".

По подсчетам авторов исследования, будущие выгоды от "профильной" работы для студентов колледжей вдвое выше, чем от любой другой. Расширить возможности для студентов зарабатывать в своей сфере - значит инвестировать в их будущий успех, заключают специалисты. Это может быть увеличение доли обучения на предприятиях, дуальные профессиональные образовательные программы, стажировки и т. д.

В 2020 году из системы СПО выпускается на рынок труда более 700 тысяч человек. Больше, чем из вузов. Кстати, процент трудоустройства у выпускников колледжей составил в прошлом году 62% - больше, чем у выпускников высшей школы.