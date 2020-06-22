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Рубрика: Экономика

Как внедряют бережливое производство

Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
Пандемия сильно задержала исполнение нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости": был ограничен доступ экспертов федерального и региональных центров компетенций на предприятия, часть предприятий вовсе приостановила работу, новые предприятия не вступали в нацпроект.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Ограничения, по нашей оценке, повлекут за собой необходимость корректировки показателей по срокам", - сообщили в минэкономразвития. Ведомство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина подготовило предложения по корректировке паспорта нацпроекта, в том числе с учетом создания платформы "Цифровые технологии производительности". Суть корректировок до их утверждения в министерстве не раскрывают. Ранее замглавы минэкономразвития Петр Засельский говорил о важности перехода от физического присутствия экспертов по производительности труда на предприятии (там они могут проводить до полугода) к дистанционному формату работы, включая применение технологий виртуальной реальности.

Расходы на национальные проекты исполнены на 29% за пять месяцев

Всего в нацпроекте участвуют 1,5 тысячи предприятий. По программе льготных займов под 1% "Повышение производительности труда", которые выдает Фонд развития промышленности (ФРП), одобрено лишь пять проектов на общую сумму займов 1,3 млрд рублей. При этом в конце 2019 года круг потенциальных заемщиков был значительно расширен: право на них имеют 100 предприятий, подтвердивших, что они наладили у себя производственный поток-образец, в то время как сертификаты Федерального центра компетенций, которые были ранее обязательны для получения займа, выданы значительно меньшему количеству предприятий. "Вероятно, по мере стабилизации ситуации с коронавирусом, предприятия вернутся к внедрению в свою работу новаций и программ повышения производительности труда, и спрос на инвестиции для их финансирования возрастет", - отмечают в ФРП.

В нацпроекте по повышению производительности труда участвуют полторы тысячи предприятий

Еще в апреле руководство нацпроекта направило консультантов Федерального центра компетенций на предприятия, выпускающие защитные маски, противовирусные костюмы и дезинфицирующие средства. Благодаря их работе значительно, иногда в несколько раз, увеличилась выработка необходимых для борьбы с вирусом средств индивидуальной защиты, сообщили в минэкономразвития.

За первые пять месяцев года кассовое исполнение по нацпроекту составило 1,9 млрд руб., или 24,3% (это наименее ресурсоемкий нацпроект).

Экономика Работа Правительство Минэкономразвития Национальные проекты 2019-2024

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