Какие потери понес рынок труда от пандемии коронавируса

Около 94% всех работающих людей планеты так или иначе столкнулись с ограничительными мерами, вызванными необходимостью противостоять распространению коронавируса.

В результате мировые потери рабочего времени оказались эквивалентны полной занятости 305 млн человек. При этом 38% всей глобальной рабочей силы - то есть порядка 1,25 млрд человек - заняты в отраслях экономики, находящихся в зоне высокого риска, связанного с последствиями пандемии.

Такие данные приводит Международная организация труда со ссылкой аналитическую записку генсека ООН Антониу Гутерриша, посвященную вопросам мира труда после пандемии COVID-19.

Наиболее пострадавшими от коронавируса оказались компании, относящиеся к мелкому и среднему предпринимательству, разъясняют в МОТ, сравнивая их с мотором экономики многих стран. Из-за своих размеров они обладают меньшей устойчивостью к потрясениям, добавляют в организации труда.

Кроме того, спровоцированный коронавирусом экономический и трудовой кризис, по данным МОТ, в больше степени затронул женщин, которые чаще работают в наиболее уязвимых отраслях экономики. Дополнительные проблемы могут возникнуть у людей с ограниченными возможностями, а также у молодежи.

Особенно сильно пострадали работники, занятые в неформальной экономике, уверяют в МОТ. Емкость этого сектора оценивают в 2 млрд рабочих мест. По оценкам, их доходы в результате пандемии в среднем упали на 60%.

Международная организация труда вслед за Антониу Гутерришем призывает в первую очередь оказать помощь всем работникам и предпринимателям, находящимся в зоне риска нищеты и безработицы. Затем сфокусировать усилия на том, чтобы после пандемии построить здоровую и безопасную экономику, в которой будут уважать права всех людей труда. В-третьих, мобилизовать усилия и использовать возможности всех новых технологий для создания новых рабочих мест взамен утраченных из-за COVID-19.