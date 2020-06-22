Кокорин похвастался маской из крокодиловой кожи за 30 тысяч рублей

Футболист Александр Кокорин в соцсетях разместил фотографию в защитной маске из крокодиловой кожи.

Как сообщает портал Metaratings.ru, стоимость такой маски составляет почти 30 тысяч рублей. А приобрел он ее в одном из элитных московских ателье. По данным издания, футболист "Зенита", выступающий за "Сочи" на правах аренды, приобрел сразу две таких маски по 29 500 рублей. Одна из них - синяя, другая - черная.

"На самих изделиях футболист попросил сделать гравировку "K.9", - говорится в публикации.

Поклонники таланта Кокорина первым делом поинтересовались у футболиста в Instagram, как же ему дышится в такой маске.

"Там для дыхания маленькие дырочки", - ответил Кокорин.

Обновка футболиста пришлась по душе не всем. Многие из написавших сообщения выразили недоумение в необходимости такой покупки, упрекнув Кокорина в необоснованных тратах на защитные маски.