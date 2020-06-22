Комитет ГД не одобрил психиатрическое освидетельствование педагогов

Законопроект об обязательном психиатрическом освидетельствовании педагогов не получил рекомендации от комитета Госдумы по труду и соцполитике. Его предложено отклонить при рассмотрении в первом чтении.

Проверку в случае принятия поправок проводили бы каждые пять лет в отношении работников организаций общего и высшего профессионального образования. С инициативой на эту тему ранее выступили депутаты Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко. Законопроект был внесен по следам резонансного инцидента в ноябре прошлого года: историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Как указали депутаты, обследование должно стать условием для допуска к работе, а выявленные расстройства - поводом для отстранения от нее.

Депутаты, кроме проверки у психиатра, предложили также обязательно отстранение педагога от работы при получении сведений о привлечении к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних.

В комитете сообщили, что положительных отзывов на законопроект не поступило.