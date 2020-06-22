Итак, 24 июня, ровно через 75 лет - Парад в день Парада...

Тут сразу - первый вопрос. Почему тот Парад Победы провели 24 июня? Ведь казалось бы, напрашивается 22 июня! 1941 - 22 июня - 1945! Но нет. 22 июня 1945 был только издан приказ о проведении парада 24 июня.

22 июня 1945 была пятница, рабочий день. Может быть, Хозяин не хотел даже ради Парада отменять трудовые будни? Но ведь можно сдвинуть воскресенье с 24 на 22... Так что все равно непонятно. Как многое (и много более важное!) в решениях Сталина. Кстати - до 1967 г. в СССР был один выходной, суббота - рабочий день.

Другая "странность". Парад Победы принимал не Верховный Главнокомандующий Генералиссимус СССР Сталин (правда, это звание он себе присвоил 27 июня - но, наверное, мог бы и перед Парадом...), а его заместитель Жуков. Сталину было 66 лет (еще одна странность - изменил свой реальный год рождения 1878 на 1879. Зачем?). Не такая уж дряхлость. Проблема в другом: тогда по ритуалу на парад выезжали на лошади. Жуков и командующий парадом Рокоссовский - профессиональные наездники, брали призы, сидели на коне как влитые (кстати, жеребцов - белого Кумира Жукову и вороного Орлика Рокоссовскому подбирал лично кавалерист СССР N 1 Буденный - ну, вот внес посильный вклад в Победу...). Сталин - дело другое. Возможно, в Гражданскую, когда он реально мотался по фронтам, приходилось ездить и на лошади - с автомобилями в 1918-1919 гг. бывали проблемы... А вот ни картин, ни статуй, где он запечатлен "на лихом коне", нет. И явно не потому, что этого не было - почти все его подвиги 1917-1920 гг. выдуманы, но их описывали, изучали, восхищались... Значит - НЕ ЖЕЛАЛ видеть такие "соцреалистические произведения". Хоть лошади в троцкизме и не замечены, но похоже, что-то у него с ними (или у них с ним ?) "не срослось". Лошадь - животное чуткое... В общем, верхом Сталин ездить (тем более молодецки, принимая парад!) НЕ МОГ.

7 ноября - День Победы ВКП (б) - КПСС над Россией, над Западом, над Врагами, над Историей, День Власти Партии…

А вот вопрос много более серьезный. Доволен ли был Сталин парадом Победы? Он предложил провести этот парад, но и тут много "непоняток". Поляк Рокоссовский "прямо с парада" отправился в Польшу - сперва главкомом Северной группы войск, потом минобороны Польши. Вернулся в СССР только в 1955. Жуков вскоре после парада "посыпался" все ниже и ниже - командовать второстепенными военными округами, а вот людей из его ближнего круга густо сажали, выжимали показания на Жукова, "шили дело". Возвращен в Москву первым замом минобороны сразу после смерти Сталина. Ну, это понятно - ревность и подозрительность общеизвестные черты Сталина.

Но дело не лично в Жукове и Рокоссовском.

Парад в честь Победы больше не проводился ни разу, 9 мая было выходным только в 1946-1947, а с 1948 - обычный рабочий день. Фронтовикам "не рекомендовалось" носить ордена - "не надо себя выпячивать". В этом скрытый подтекст песни "Фронтовики - наденьте ордена" (1966). Тогда, с приходом Брежнева, тренд сменился. В 1965 был зажжен Вечный огонь, впервые 9 мая проведен парад (следующий - в 1985, ежегодно - с 1995), день окончательно стал выходным. Да, только тогда началась та государственная Абсолютная Сакрализация Победы, на высшей ступени которой мы находимся сегодня. А при Сталине Победу "проверяли в особом отделе". Что там ордена-парады... Безногих и безруких высылали, "очищали" от них большие города, а пенсии платили такие, что настоящие инвалиды ходили петь песни по пригородным электричкам.

ПОЧЕМУ?

Ведь Сталин воспринимался в народе тогда (как и сейчас!) прежде всего как Победитель в Войне. Что в этом-то для него "плохого"? Почему этот "рефлекс Победы" не эксплуатировать?

Диктаторы - народ крученый, "простые люди" ими не становятся. Так что гадать можно долго, но гипотезу выскажу. В СССР было 2 праздника, 2 парада. 1 мая - "день Международной солидарности трудящихся". После 1930-х гг. эти ритуальные слова ничего не значили, в 1969 парад 1 мая наконец-то отменили - но на 9 мая все равно не ввели! Почему? Думаю, кроме бюрократической инерции была и более осмысленная причина. 9 мая было "невольным конкурентом" Главпраздника СССР - 7 ноября.

7 ноября - День Победы ВКП (б) - КПСС над Россией, над Западом, над Врагами, над Историей, День Власти Партии... Главный Политически-Идеологический символ, столп режима, Диктатуры, ДЕРЖАВЫ. 9 мая - день Общенародной Победы, по сути, "беспартийный", "человеческий". К таким "нюансам" Партия, а особенно Последний Большевик - Сталин, были очень чутки. И не случайно пропагандистская роль 9 мая стала расти в 1960-1980-е по мере ослабления силы Идеологии КПСС. Под шатающуюся башню Партийной Державы пытались подтащить новую, Общенародную опору, но власть КПСС - сохранить...

9 мая - день Общенародной Победы, по сути, "беспартийный", "человеческий"

"Беспартийность" Победы проявлялась и во многом другом. Слава тех же Жукова и Рокоссовского была куда больше, чем у любого члена ПБ. И она была НАРОДНОЙ - не из ЦК ВКП (б) "спущенной". Бродский писал, что фронтовики "возвращались в страхе" в свою Столицу - а все-таки "не тот страх", распрямили грудь, хоть с орденами, хоть без, как никогда не было до Войны... Ощутили себя не "винтиками Государства", а - Победителями, братьями и сестрами. Кстати, "без разрешения" увидели другую жизнь - в Европе, пусть и разоренной. Все эти ростки независимости, достоинства, свободы, желания ПЕРЕМЕН "надо было" вытоптать, выжечь, закатать в асфальт. Сталин одержал Победу в войне с Гитлером - но война против Времени продолжалась...

Такими мне кажутся причины "аллергии к Победе", которую чувствовал победитель.