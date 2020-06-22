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22.06.2020 00:49
Рубрика: Спорт

Николич берет след

"Локомотив" победил в дебютной встрече сербского тренера и продолжает погоню за "Зенитом"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 134(8188)
Московский "Локомотив" остается одним из основных конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство. В матче 23-го тура Премьер-лиги "красно-зеленые" обыграли на своем поле "Оренбург" - 1:0.
В матче с "Оренбургом" столичные "железнодорожники" одержали третью победу подряд в Премьер-лиге. Фото: Михаил Синицын В матче с "Оренбургом" столичные "железнодорожники" одержали третью победу подряд в Премьер-лиге. Фото: Михаил Синицын
В матче с "Оренбургом" столичные "железнодорожники" одержали третью победу подряд в Премьер-лиге. Фото: Михаил Синицын

В последние недели перед возобновлением сезона "Локомотив" стал одним из главных ньюсмейкеров нашего футбола. Клуб расстался с легендарным Юрием Семиным, назначив вместо него Марко Николича. Серб сразу дал понять: его новой команде необходимо по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов. Задача выполнима, хотя и о чемпионстве "железнодорожники", надо полагать, пока не забывают.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Зенит" разгромил ЦСКА и стал еще ближе к чемпионскому титулу

Вчерашний соперник "Локомотива", пожалуй, больше остальных представителей РПЛ пострадал во время вынужденной паузы. Судите сами: команду покинул главный тренер Константин Емельянов, а также лидер и лучший бомбардир "Оренбурга" Джордже Деспотович. Вот в таком непростом положении оказался клуб перед выездом в Москву.

Несмотря на очевидную разницу в классе двух команд, матч получился боевым. "Локомотив" открыл счет на 38-й минуте: это Алексей Миранчук здорово пробил с левой и забил первый мяч "красно-зеленых" при Николиче. Впрочем, через пару мгновений хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Рифата Жемалетдинова.

Во второй половине "Оренбург" создал ряд моментов у ворот Гилерме, но огорчить москвичей так и не сумел. Отметим, что после перерыва арбитр Станислав Васильев показал красные карточки двум игрокам гостей - Даниэлю Мишкичу и Андрею Малых, а также назначил пенальти в их ворота. Но подошедший к "точке" Эдер пробил выше ворот.

Главный конкурент "Локомотива" в битве за вторую строчку - "Краснодар", накануне должен был принимать "Динамо". Однако за день до матча стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в стане московского клуба: инфекцию обнаружили у форварда Клинтона Н Жи и полузащитников Шарля Каборе с Себастьяном Шиманьским.

В связи с этой экстренной ситуацией "Динамо" попросило "Краснодар" отложить проведение поединка. Южане сразу же согласились, а чуть позже информацию о переносе встречи подтвердила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Руководство "бело-голубых" поблагодарило "Краснодар" в лице президента клуба Сергея Галицкого "за жест доброй воли, человеческое и спортивное благородство".

Тем временем главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, по информации СМИ, подал заявление об отставке. Сделал он это после крупного домашнего поражения от "Зенита" (0:4). Возглавить армейцев, в случае ухода белорусского специалиста, может один из его помощников Сергей Овчинников.

Глупо отрицать, что "красно-синие" находятся в кризисе. Что уж говорить, если в последний раз москвичи выигрывали в матче Премьер-лиги аж в конце ноября, а серия без побед в РПЛ длится уже шесть встреч. Как итог - ЦСКА, еще в середине осени в какой-то момент возглавлявший таблицу, опустился на пятое место и имеет крайне призрачные шансы на попадание в тройку призеров.

К слову, после игры с "Зенитом" Гончаренко не стал отвечать на вопросы журналистов, а сразу уехал со стадиона. Как объяснил Овчинников, "Виктору Михайловичу стало плохо, у него поднялось давление".

Между тем "Сельта" с Федором Смоловым в составе разгромила на своем поле "Алавес" (6:0) в поединке 30-го тура чемпионата Испании. Клуб из Виго одержал крупнейшую победу в Примере за последние 66 лет.

Несмотря на очевидную разницу в классе, игра "Локомотива" с "Оренбургом" получилась боевой: в ней было три удаления и нереализованный пенальти

Смолов провел на поле все 90 минут и имел несколько очень хороших моментов для гола, но отличиться россиянину так и не удалось. У хозяев дубль оформил Рафинья, по мячу провели Джейсон Мурильо, Яго Аспас, Нолито и Санти Мина. Благодаря победе "Сельта" поднялась уже на 16-е место в турнирной таблице испанского первенства с 30 очками, оторвавшись от зоны вылета на четыре балла. В следующем туре Смолов и его одноклубники послезавтра сыграют в гостях с "Реал Сосьедадом".

Статистика

"Крылья Советов" - "Ахмат" - 2:4

Голы: Бурлак, 6, Глушенков, 88 - Ильин, 54, 66, Глушаков, 59, Бериша, 69.

"Сочи" - "Ростов" - 10:1

Голы: Абрамов - автогол, 6, Кокорин, 15, 44, 51, Заболотный, 45+1, 47, Новосельцев, 53, Полоз, 74, 86, Колдунов, 87 - Романов, 1.

"Урал" - "Рубин" - 1:2

Голы: Кухарчик, 7 - Кварацхелия, 39, Бакаев, 56.

"Арсенал" - Спартак" - 2:3

Голы: Луценко, 90+4, Лесовой, 90+9 - Соболев, 44, Рассказов, 66, Понсе, 79.

ЦСКА - "Зенит" - 0:4

Голы: Иванович, 2, Малком, 9, 45+2, Дриусси, 90+4, пен.

"Уфа" - "Тамбов" - 2:1

Голы: Фомин, 20, Гиоргобиани, 90+3 - Костюков, 77.

"Локомотив" - "Оренбург" - 1:0

Гол: Миранчук, 38.

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