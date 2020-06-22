Лукашенко исключил фальсификацию выборов президента

Фальсификацию на выборах президента Беларуси, которые намечены на 9 августа, категорически исключает Александр Лукашенко, высказавшись за сохранение в стране "мира и стабильности". Свою уверенность в полном контроле над избирательным процессом он подтвердил в понедельник во время общения с жителями Бреста, передает его пресс-служба.

Глава государства заверил в очередной раз, что он уважительно относится к мнению людей, даже если не разделяет их взгляды или точку зрения. "Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию", - пояснил логику своего отношения к оппонентам Лукашенко.

Анализируя развитие региона за минувшие годы, он напомнил, что объем промышленного производства вырос в области в 5,5 раза, экспорт товаров возрос почти в семь раз - до $2 млрд 600 млн. Появились новые промышленные производства в рыбной, молочной, химической промышленности. Дополнительный импульс получила деревообработка. "При этом многие из таких предприятий - частной формы собственности", - сделал на этом особый акцент глава государства.

Не менее важны, по его словам, и социальные показатели. За период суверенитета 136 тысяч семей улучшили в регионе жилищные условия. Реальные доходы населения выросли почти в 8 раз, а заработная плата и пенсии - в 10 раз. Возведены и отреставрированы многие культурные объекты, а созданной спортивной инфраструктуре области могут позавидовать в других государствах, полагает Лукашенко.

В то же время он категорически не согласен, если кто-либо ведет себя агрессивно, нарушая в республике "мир и стабильность, которые сегодня существуют". Кто-то, не исключает президент, оценивает эту стабильность как ненормальную, полагая, что в таком формате она не нужна. Возможно, даже допустил он, "другие сделают лучше, 9 августа все решится", заверив при этом, что никаких фальсификаций во время предстоящих выборов он не допустит.