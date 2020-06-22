Лукашенко назвал оборону Брестской крепости началом краха нацистов

Благодаря защитникам героической Брестской крепости день 22 июня стал началом краха нацистской Германии, подчеркнул Александр Лукашенко, выступая в бессмертной цитадели на мероприятии, посвященном Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Обращаясь к нынешним защитникам страны, белорусский президент, слова которого цитирует его пресс-служба, заявил: "Это большая честь - продолжать традиции героев, и огромная ответственность - защитить мир, который они отстояли ценой своей жизни".

Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, которые с честью выдержали тяготы военного и послевоенного периода. Их героическое прошлое стало символом независимости Беларуси, а жизненный путь - "примером, в котором мы находим силы для преодоления вызовов не только нашего времени, но и грядущих времен", сказал глава государства.

И это та наследственность, которая, констатировал он, делает суверенитет государства неоспоримым фактором. "Сегодня все мы, потомки славных воинов, воплощаем в жизнь все, за что боролись защитники Отечества в годы Великой Отечественной войны. Мы растим детей, строим свои независимые государства, а главное - мы свободные люди. Мы не стали теми, на кого рассчитывали фашисты, придя сюда 22 июня", - добавил Лукашенко.

Президент напомнил, что и его жизненный путь связан с героической брестской землей, на которой он служил, и хорошо знает этот непобедимый город. И хотя многочисленные войны, по его словам, оставили глубочайший след в памяти поколений, но они научили белорусский народ главному - "беречь и ценить мир и независимость, без которых нет будущего".

Пусть каждый наш день, пожелал белорусский лидер, "будет прожит во имя памяти тех, кто сражался и умирал ради нашей жизни, ради нашего будущего, сегодняшнего - в чистой, уютной, зеленой, красивой Беларуси, трудолюбивой, с умным и мудрым народом".