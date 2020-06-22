Лукашенко рассказал о системе обеспечения национальной безопасности

В надежности системы национальной безопасности, которая эффективно функционирует в Беларуси, особая заслуга, по словам президента страны, принадлежит Вооруженным Силам страны. Об этом Александр Лукашенко заявил 22 июня во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает его пресс-служба.

Современная армия РБ, подчеркнул он, "оснащается современными вооружениями. В войска поступают новые образцы авиационной, ракетно-артиллерийской, бронетанковой, автомобильной техники и средств связи, в том числе отечественного производства".

Поддержание боеспособности ВС, по мнению президента, особенно актуально в условиях обострения глобальных противоречий, когда нарастает военная эскалация, девальвирована роль международных организаций, включая ООН и ОБСЕ. Обратил внимание глава государства и на продолжающиеся попытки отдельных государств переписать историю, умалить значимость Великой Победы для судеб человечества.

В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций, по словам верховного главнокомандующего РБ, заключается - в первую очередь - в защите Отечества, поддержании стабильности и согласия в обществе. "Вот мой вам приказ, - сказал президент. - Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства".

Он напомнил участникам встречи и об обновленной военной доктрине страны, которая была приведена в соответствие с современными вызовами. "Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны", - отметил Лукашенко.

Руководство страны, заверил президент, постоянно принимает "меры по дальнейшему повышению престижа военной службы". Он уточнил, что для молодежи, которая отслужила, предоставляются социальные льготы и преимущества. "И в этом отношении мы будем предпринимать все, насколько это позволит экономика", - заверил глава государства.