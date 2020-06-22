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22.06.2020 23:26
Рубрика: В мире

Макрон: Инцидент с кораблями Франции и Турции говорит о "смерти мозга НАТО"

Текст: Юрий Когалов

Инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, служит еще одним доказательством "смерти мозга НАТО". Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Он назвал "недопустимым" то, "что произошло на прошлой неделе под командованием НАТО у берегов Ливии". Речь идет о случае, когда турецкий фрегат взял на прицел французский военный корабль с помощью радарной системы ракетного наведения в ответ на требование о досмотре груза. В Париже эти действия расценили как "исключительно враждебные и агрессивные". А в Анкаре ответили, что французский корабль совершал опасные маневры.

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В связи с этим инцидентом Макрон решил напомнить о своих собственных заявлениях, сделанных в ноябре 2019 года. Тогда он заявил, что "мозг НАТО мертв", поскольку страны-члены альянса никак не координируют свои действия. "Я думаю, что это одна из лучших демонстраций", - отметил президент, комментируя последние события.

Французский лидер также жестко раскритиковал действия Турции в Ливии, назвав их "опасной игрой". При этом Макрон напомнил о позиции Франции, которая призывает к прекращению боевых действий всеми сторонами в Ливии.

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