Матвиенко: Скидки на поездки школьников в купейных вагонах поддержат детский туризм

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила правительство за оперативную реакцию на просьбу Карелии о предоставлении школьникам 50% скидки на проезд в купейных вагонах нового типа. Эта мера поддержит туристическую отрасль и еще раз подтвердит, что забота о детях - главный приоритет государства, считает она.

Спикер напомнила, что инициатива прозвучала еще в феврале на пленарном заседании палаты с участием руководителя РЖД Олега Белозерова. "Она поступила в Совет Федерации от главы Республики Карелия, где столкнулись с проблемой. РЖД на некоторых направлениях заменил плацкартные вагоны на двухэтажные купейные. Это новый тип вагонов, на них не распространялось субсидирование билетов для школьников в учебный период. Регион обратился к нам за помощью", - пояснила Матвиенко.

"Очень хорошо, что решение правительства принято и принято так оперативно. Здесь уже виден определенный стиль работы. За это спасибо и лично Михаилу Владимировичу Мишустину", - продолжила глава Совфеда.

Она считает, что скидки на билеты - это реальная поддержка школьного туризма. "Больше детей смогут знакомиться с российскими достопримечательностями, смогут путешествовать по стране с комфортом. Это много значит, особенно с учетом наших расстояний. И то, что в нынешний непростой период бюджет выделяет деньги на детские билеты, в очередной раз показывает: забота о детях - наш главный приоритет", - заключила Валентина Матвиенко.