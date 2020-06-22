Матвиенко: Статья Путина о войне должна стать настольной книгой для молодежи

В понедельник она провела встречу с молодыми парламентариями, приуроченную к Дню российской молодежи, который будет отмечаться 27 июня.

"Мне кажется, эта статья должна стать для всех нас в нашей работе с молодежью, в школах, с избирателями руководством к действию, - сказала глава Совфеда. - Как бы ни злились наши оппоненты - им не все там нравится, - но это факты, исторические факты, подтвержденные документами".

"Для вас это должно быть настольной книгой", - добавила она, обращаясь участникам встречи.

По мнению Валентины Матвиенко, факты, изложенные в статье российского лидера, помогут "аргументированно опровергать те попытки фальсификации истории, которые предпринимаются иногда даже и на высоком политическом уровне".

Напомним, 19 июня в "Российской газете" была опубликована статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Президент России, опираясь на архивные документы, изложил в ней свои взгляды на Вторую мировую войну, ее причины и восприятие в современном мире. Он также призвал партнеров во всем мире сохранять историческую правду о войне, опираться на факты и говорить о событиях тех лет непредвзято.