Мезенцев: У России и Беларуси единый подход к памяти о войне

Народы России и Беларуси чтут подвиг солдат Великой Отечественной войны, в этом проявляется единство подходов обоих государств. Об этом заявил посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала "Россия 24".

"Сегодня здесь, у Брестской крепости, было подтверждено, что белорусские традиции уважения к подвигу солдата Великой Отечественной и традиции россиян, которые показывают последовательное уважение и поклонение тому, что было совершено в 1941-1945 годах, - это единые подходы двух государств", - сказал он.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тысячи военнослужащих Красной армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тыс. самолетов, танков и артиллерийских орудий. 25 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". В перечень памятных дат была включена новая - 22 июня - День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны, напоминает ТАСС.