Microsoft неожиданно и без спроса обновила старую Windows 7. Что нового

Корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы Windows 7, поддержка которой была официально прекращена в середине января 2020 года.

Главным нововведением стало появление в "семерке" написанного с нуля браузера Microsoft Edge на движке Chromium.

Помимо Windows 7, обновленный Microsoft Edge появится и на Windows 8.1. После установки обновления и перезагрузки иконка браузера появится на панели задач рабочего стола.

Стоит отметить, что обновление KB4567409 не является обязательным, поскольку не относится к числу патчей безопасности, однако установится на компьютеры автоматически. Сам браузер Edge не будет установлен как браузер по умолчанию и не заменит уже существующий Internet Explorer.