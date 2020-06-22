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Microsoft неожиданно и без спроса обновила старую Windows 7. Что нового

Текст:   Антон Благовещенский
22.06.2020,  
12:34
Фото: istock

Корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление операционной системы Windows 7, поддержка которой была официально прекращена в середине января 2020 года.

Главным нововведением стало появление в "семерке" написанного с нуля браузера Microsoft Edge на движке Chromium.

Помимо Windows 7, обновленный Microsoft Edge появится и на Windows 8.1. После установки обновления и перезагрузки иконка браузера появится на панели задач рабочего стола.

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Стоит отметить, что обновление KB4567409 не является обязательным, поскольку не относится к числу патчей безопасности, однако установится на компьютеры автоматически. Сам браузер Edge не будет установлен как браузер по умолчанию и не заменит уже существующий Internet Explorer.

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