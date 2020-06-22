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22.06.2020 09:25
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, продлив до конца года сроки уплаты патентных пошлин при регистрации права интеллектуальной собственности.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Gettyimages
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Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания, которые требуется совершить в период с 30 марта по 30 ноября 2020 года. Чтобы воспользоваться отсрочкой, необходимо обратиться в Роспатент.

Новая норма, рассчитывают в правительстве, снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Правительство Минэкономразвития Роспатент

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