Михаил Мишустин продлил срок уплаты патентных пошлин

Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель, регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака обслуживания, которые требуется совершить в период с 30 марта по 30 ноября 2020 года. Чтобы воспользоваться отсрочкой, необходимо обратиться в Роспатент.

Новая норма, рассчитывают в правительстве, снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за ними права на интеллектуальную собственность, основанные на охранном документе.