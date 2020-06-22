Мультфильм Хржановского получил приз жюри в Анси

Полнометражная анимационная картина "Нос, или Заговор "не таких" живого классика отечественной и мировой мультипликации Андрея Хржановского (отца режиссёра Ильи Хржановского) удостоилась приза жюри в категории "Лучший полнометражный фильм" на престижном фестивале в Анси. Самый влиятельный из фестивалей анимации проходит в этом году в онлайн-формате в связи с пандемией COVID-19.

Сюжетной основой стала повесть Н. В. Гоголя "Нос" и одноименная опера Д.Д. Шостаковича, первая в творчестве композитора. Кроме того, разрешение на "использование музыки" Шостаковича Хржановскому дал сам композитор в далеком 1969-м году, находясь под впечатлением от первой работы режиссера под названием "Жил-был Козявин", созданной тремя годами ранее.

Сценарий мультфильма был написан самим Хржановским в соавторстве с Юрием Арабовым. Российская премьера работы, к созданию которой режиссер шел около полувека, предположительно состоится на "Кинотавре", перенесенном на осень, сама лента станет фильмом открытия фестиваля, сообщает ТАСС.

Главный приз фестиваля в Анси завоевала полнометражная картина Реми Шейе "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary). Напомним, что Шейе также является автором трогательнейшего фильма "Далеко на Север" (Tout en haut du monde) о русской девочке Саше, отправившейся на поиски любимого дедушки-полярника, вышедшего в 2015-м.