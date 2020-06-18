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Появился трейлер мультфильма Реми Шейе о Бедовой Джейн

Новости
    18.06.2020, 12:42
Текст:   Юлия Авакова
Фото: youtube.com/ Telerama Фото: youtube.com/ Telerama
Фото: youtube.com/ Telerama

Талантливый французский аниматор Реми Шейе, поразивший в 2015-м году зарубежную и отечественную публику своей первой полнометражной работой "Далеко на Север" (Tout en haut du monde), в которой петербургская девочка Саша бесстрашно отправляется на поиски своего дедушки-полярника, пропавшего в ходе своей последней экспедиции на Северный полюс, обрадовал выпуском трейлера своей новой работы. Ею станет франко-датская картина "Бедовая Джейн: детство Марты Джейн Каннари" (Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary).

Фото: kinopoisk.ru
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Небольшой фрагмент дает возможность составить первое впечатление о грядущем фильме - Реми Шейе вновь демонстрирует дотошность и щепетильность по части воссоздания на экране особенностей быта минувшей эпохи, бережное и внимательное отношение к культуре той общности, о которой ведется повествование.

Марта Джейн Каннари является легендарной исторической личностью в истории в Американского Старого Запада. Она родилась в 1852 году в штате Миссури, когда ей было 13 лет, ее семья - отец, мать и пятеро братьев и сестер совершили переезд на обозе в штат Монтана. По дороге семью постигло горе - умирает мать. Отец с детьми добирается до штата Юта и обосновывается в нем, однако, спокойствие было не долгим - он умирает в 1867 году, и пятнадцатилетняя Марта волею судеб становится главой семейства. Через год она совершает переезд в Вайоминг, где обосновывается и берется за любую работу, чтобы заработать себе на хлеб. Однако однообразная жизнь ей быстро наскучивает, и она принимает участие в Индейских войнах наравне с мужчинами.

После этого она обосновывается в Монтане, открывает таверну и выходит замуж, участвует в различных шоу в качестве стрелка-трюкача и искусной наездницы. Однако пристрастие к алкоголизму в сочетании с депрессией ускорили ее конец, Марта Джейн умерла в 1903 году, в возрасте 51 года.

В сериале и фильме "Дэдвуд" Бедовую Джейн сыграла Робин Вайгерт.

Напомним, что Реми Шейе начинал свою профессиональную карьеру с сотрудничества со всемирно известным ирландским аниматором Томмом Муром в рамках создания "Тайны Келлс". Сам же Мур в настоящее время занимается созданием третьей картины своего кельтского цикла - "Волки-перевертыши" (Wolfwalkers).

Французская премьера намечена на 14 октября, о дате выхода на российские экраны пока не сообщается.

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