На авиабазе Хмеймим состоялась генеральная репетиция парада Победы

Военнослужащие российской группировки в Сирии провели генеральную репетицию парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В тренировке также приняли участие сирийские военные.

Всего было задействовано более тысячи человек, пишет ТАСС. Пешим строем прошли офицеры управления и военнослужащие группировки войск, смешанного авиаполка, медицинского отряда, военной полиции, а также военный оркестр и сводный парадный расчет. От вооруженных сил Сирии участвовали представители Морской академии, спецподразделения сухопутных войск и ВВС, а также штурмового полка спецназначения "Коммандос".

В составе механизированной колонны по плацу проехали более 50 машин: российские бронеавтомобили "Тигр-М" и "Тайфун", бронетранспортеры БТР-82А, зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь", а также военная техника сирийских сухопутных подразделений. В воздушной части тренировки были задействованы вертолеты Ми-8АТМШ, Ми-35, SA-342 Gazelle и самолеты Су-24, Су-34 и Су-35.

На авиабазе Хмеймим также состоялась акция "Свеча памяти", посвященная 79-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Российские военнослужащие возложили цветы к памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, а настоятель храма пророка Илии протоиерей Кирилл провел панихиду по воинам, погибшим в годы войны.