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22.06.2020 19:06
Рубрика: Власть

Должники позвонили в Конституционный суд

На банкиров пожаловались в КС: их не наказывают за прессинг должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 135(8189)
В Конституционный суд России направлена жалоба на положения КоАП, по которым банкиров нельзя привлечь к ответственности за нарушения при общении с должником.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заявитель - житель Подмосковья, узнавший на своем личном примере, что банкир это не всегда вежливый молодой человек в костюме. Иногда это натуральный телефонный хам.

Фото: Сергей Михеев
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Гражданин в 2014 году взял в одном из банков кредит на покупку автомобиля. В 2016 году между гражданином и банком случилось небольшое финансовое недопонимание. Должник не прологнировал договор КАСКО, за что банк вычел из суммы очередного платежа штрафные санкции. В итоге образовался неожиданный для гражданина долг, ведь человек был уверен, что очередной платеж погасил полностью и претензий к нему нет.

Еще через пару лет, в 2018 году, когда, надо полагать, набежали достаточные проценты на образовавшийся штрафной долг, банкиры стали тревожить человека. Причем слово "тревожить" в данном случае - не фигура речи: человека практически терроризировали. Ему звонили чуть ли не круглые сутки.

Между тем в 2017 году вступил в силу закон, который ввел строгие правила взыскания долгов. Самое главное: с должниками надо общаться культурно и в меру. Убеждать и договариваться, а не давить и оскорблять. Вести переговоры по телефону можно не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц с 8.00 до 22.00 в будни и с 9.00 до 20.00 по выходным и в праздники.

За нарушения при взыскании долга введены санкции в КоАП. Однако соответствующая статья КоАП сформулирована так, что под нее сегодня попадают только коллекторы. В итоге, как рассказывают практики, коллекторы поумерили пыл, зато банкиры переняли не всегда джентльменские методы коллекторов. В итоге судебные приставы, которые занимаются надзором за коллекторами, не могут помочь гражданам, столкнувшимся с банкирами. Суды соответствующие материалы отклоняют. Вот и в этот раз неурочные звонки гражданину остались безнаказанными.

Как рассказывают эксперты, на практике многие банки интегрировали в свою структуру коллекторские агентства. Таким образом, коллекторы легким движением руки банковского кадровика превратились в банковских клерков, а значит, стали неподсудными по антиколлекторским нормам КоАП. Правда, теоретически можно пожаловаться на хамов-банкиров в Центробанк, чтобы он как-то наказал их своей властью.

Заявитель просит Конституционный суд проверить, насколько данное положение соответствует Основному Закону.

Сегодня суды отказываются штрафовать по КоАП банкиров, нарушающих нормы общения с должниками 

Кстати, решить проблему пытается и министерство юстиции. Недавно оно опубликовало проект больших поправок в закон, регулирующий правила взыскания задолженности. Одно из принципиальных положений: предполагается, что Федеральная служба судебных приставов будет контролировать практически все структуры, занимающиеся взысканием долгов. Сегодня под надзором ведомства находятся только коллекторские агентства.

Список включенных в реестр приставов организаций потенциально может вырасти в 100 раз. В настоящее время он включает лишь порядка 300 коллекторских организаций. По оценкам минюста, под новые нормы закона могут попасть более 43 тысяч организаций, в том числе 800 банков. Но пока это только проект.

Власть Право Гражданское право Судебная власть Конституционный суд

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