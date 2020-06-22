На организацию горячего питания школьников выделят около 65 млрд рублей

На организацию горячего питания для учеников начальных классов правительство выделит в 2020-2021 годах около 65 миллиардов рублей. "На этот год предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание".

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости