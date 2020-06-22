На турнире с участием Рублева у двух теннисистов выявлен COVID-19

На выставочном турнире в хорватском Задаре, в котором принимал участие россиянин Андрей Рублев, коронавирус был выявлен у четырех человек.

Организаторы выставочного турнира Adria Tour провели тестирование среди участников и тренеров. Первым коронавирус был выявлен у болгарского спортсмена Григора Димитрова и его тренера Кристиана Гроха, позже стало известно о том, что COVID-19 обнаружен и у хорвата Борны Чорича.

Как сообщило издание Sport Klub, также заболевание было выявлено и у фитнес-тренера Новака Джоковича Марко Паники. Сам серб от тестирования отказался. У него нет симптомов, и он намерен вернуться на родину и уже там пройти обследование.

Джокович дошел в Задаре до финала, где его соперником стал россиянин Андрей Рублев. Но после того, как коронавирус обнаружили у Димитрова, организаторы отменили все матчи.