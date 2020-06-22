Новости

"Полумна Лавгуд" рассказала об опасности увлечением "Гарри Поттером" 19:49
Причиной смерти актера Василия Стоноженко стала травма головы 19:33
Как на самом деле должны были выглядеть персонажи фильма "Король Артур" 18:38
Муж Полины Гагариной рассказал, что они расстались 18:16
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус 17:48

Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса"

Новости
    22.06.2020, 20:10
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сообщила о том, что следующее вручение кинопремии "Золотой глобус", своеобразной репетиции кинопремии "Оскар" (которая традиционно проходит позднее) состоится 28 февраля. Об этом сообщает Variety.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix

Церемония, приуроченная к вручению 93-й премии Американской академии кинематографических искусств, в свою очередь, пройдет 25 апреля 2021 года, и, таким образом, промежуток между двумя значимыми событиями в мировом и американском кинематографе составит два месяца.

Главная британская премия BAFTA тоже перенесена с 14 февраля на 11 апреля.

Изменение дат всех мероприятий вызвано пандемией COVID-19.

Новости

На "Союзмультфильме" объяснили, зачем перезапускают "Ну, погоди!" 17:38
Авторы фильма "Мстители: Финал" признали ошибку в сценарии 17:25
Вышел трейлер российского фильма ужасов "Кольская сверхглубокая" 17:12
Зверей-героев перезапуска "Ну, погоди!" пообещали оставить немыми 17:00
⧣ коронавирус
Фото: twitter.com/ witchernetflix
Названа дата возобновления съемок сериала "Ведьмак" от Netflix 16:51
Названа ориентировочная дата выхода шестого сезона "Острых козырьков" 13:05
Буланова пожаловалась на полноту и рассказала о перенесенном инсульте 12:21
⧣ Оскар
Фото: kinopoisk.ru
"Челюстям" - 45 лет: как снимался первый в истории летний блокбастер 20.06.2020
Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19 16.06.2020
Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 13.06.2020
⧣ итоги года
Фото: twitter.com/ TelevisionAcad
Названа дата вручения телевизионной премии "Эмми" 17.06.2020
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд 04.06.2020
Сериал "Чернобыль" номинирован на 14 премий BAFTA 04.06.2020