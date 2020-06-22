Названа дата церемонии вручения "Золотого глобуса"

Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) сообщила о том, что следующее вручение кинопремии "Золотой глобус", своеобразной репетиции кинопремии "Оскар" (которая традиционно проходит позднее) состоится 28 февраля. Об этом сообщает Variety.

Церемония, приуроченная к вручению 93-й премии Американской академии кинематографических искусств, в свою очередь, пройдет 25 апреля 2021 года, и, таким образом, промежуток между двумя значимыми событиями в мировом и американском кинематографе составит два месяца.

Главная британская премия BAFTA тоже перенесена с 14 февраля на 11 апреля.

Изменение дат всех мероприятий вызвано пандемией COVID-19.