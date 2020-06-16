Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19

93-я церемония вручения важнейшей кинонаграды планеты "Оскар" из-за распространения новой коронавирусной инфекции с 28 февраля переезжает на 25 апреля следующего года.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте киноакадемии. С уточнением, что номинантов объявят 15 марта.

It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.



Here's what else you need to know:



- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021

- Nominations will be announced on March 15, 2021

- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k — The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020

Стоит напомнить, что академики сделали фиксированным число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" - десять. Правда, действовать эта важная поправка начнет лишь с 94-й церемонии, то есть в 2022-м году (если ничего не случится, конечно). А в следующем году к участию примут фильмы, чьи премьеры состоялись в Сети.

Также перенесена церемония награждения премии BAFTA - "британского "Оскара": с 14 февраля на 11 апреля. По той же причине.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на официальное заявление организаторов.