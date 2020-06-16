Новости

Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel 11:24
Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака" 11:11
Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство 10:57
Прилучный и Муцениеце развелись и поделили имущество 10:43
Познер про Ефремова: Давно и много пьет. Мне его не жалко 15.06.2020

Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19

Новости
    16.06.2020, 11:40
Текст:   Олег Усков
Фото: twitter.com/ TheAcademy Фото: twitter.com/ TheAcademy
Фото: twitter.com/ TheAcademy

93-я церемония вручения важнейшей кинонаграды планеты "Оскар" из-за распространения новой коронавирусной инфекции с 28 февраля переезжает на 25 апреля следующего года.

Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте киноакадемии. С уточнением, что номинантов объявят 15 марта.

Стоит напомнить, что академики сделали фиксированным число номинантов на "Оскар" в категории "Лучший фильм" - десять. Правда, действовать эта важная поправка начнет лишь с 94-й церемонии, то есть в 2022-м году (если ничего не случится, конечно). А в следующем году к участию примут фильмы, чьи премьеры состоялись в Сети.

Также перенесена церемония награждения премии BAFTA - "британского "Оскара": с 14 февраля на 11 апреля. По той же причине.

Об этом сообщает Variety со ссылкой на официальное заявление организаторов.

Новости

Подсчитано, сколько миллионов Михаил Ефремов зарабатывал за месяц 15.06.2020
Вышел трейлер биохоррора "Заводчик" 15.06.2020
Жаловавшийся на безденежье Пригожин приготовился раздавать деньги 15.06.2020
Вышел трейлер психологического хоррора "Реликвия" 15.06.2020
⧣ США
Фото: youtube.com
Marvel объявила о перезапуске Железного человека 13.06.2020
Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент 13.06.2020
Названы новые даты премьер "Матрицы 4", "Довода" и "Чудо-женщины 1984" 13.06.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Joel Ryan/Invision/AP
Джоан Роулинг рассказала, что ее изнасиловали в 20 лет 11.06.2020
Российский сериал "Содержанки" покажут на британском телевидении 09.06.2020
Видео: Мадонна на костылях вышла на марш протеста 07.06.2020
⧣ коронавирус
Фото: kino-teatr.ru
Лоза и Сафронов простились с умершим от COVID-19 юмористом Трушкиным 12.06.2020
Юрий Лоза рассказал, каким был сатирик Анатолий Трушкин 12.06.2020
Опубликован график российских премьер Disney в кинотеатрах на 2020 год 10.06.2020