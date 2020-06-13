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Организаторы "Оскара" внесли важные поправки в регламент

Новости
    13.06.2020, 15:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Американская киноакадемия, ответственная за раздачу "Оскаров", внесла очередные правки в регламент.

Фото: kinopoisk.ru
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Теперь номинантов на главную премию - "Лучший фильм" - всегда будет ровно десять, а не от пяти до десяти, как ранее, сообщили в Академии.

Нововведение вступает в силу с 94-й церемонии, то есть через одну, в 2022 году.

93-й "Оскар", соответственно, пройдёт ещё по старым правилам.

Впрочем, церемония следующего года, напомним, тоже будет особенной - из-за пандемии коронавируса академики разрешили номинировать фильмы, чьи премьеры вынужденно состоялись не в кинотеатрах, а на онлайн-платформах. Однако это послабление объявлено разовым - в 2022-м руководство планирует вернуться к старым правилам.

93-я церемония вручения премии "Оскар", за которую многие опасались, должна всё же пройти 28 февраля 2021 года.

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