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Рубрика: Экономика

Названы самые популярные госуслуги в мае и начале июня

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В мае и начале июня граждане через портал госуслуг оформили свыше 13,1 миллиона заявок на выдачу единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет. Данный сервис оказался наиболее популярным в этот отрезок времени, заявили RT в пресс-службе Минэкономразвития.

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Аналогичный сервис стал популярным за период с 4 по 31 мая. В этот отрезок власти получили более 11,3 миллиона запросов. Вторую позицию среди самых популярных госуслуг в прошлом месяце занимает запись на прием к врачу (3,6 млн обращений). Следом идут получение информации о состоянии счетов в системе обязательного пенсионного страхования (2,35 млн заявок); оформление ежемесячной выплаты семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал (1,8 млн); записать ребенка в детский сад (1,5 млн).

В период с начала июня на первом месте среди госуслуг у граждан остаются пособие на детей от 3 до 16 лет (1,8 млн заявок) и запись к врачу (1,2 млн). Тройку замыкает обращения за ежемесячными выплатами на детей от 3 до 7 лет включительно (685 тысяч). Затем расположились услуга по проверке счетов в пенсионном фонде (543 тысяч) и запись на прием в подразделения МВД (351 тысяч).

В Минэкономразвития отметили, что за первую неделю лета более 60 тысяч граждан подали заявление о включении в список участников голосования по поправкам в Конституцию по месту своего нахождения. Само голосование состоится 1 июля.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минэкономразвития Государственные интернет-услуги Декретные и пособия на ребенка

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