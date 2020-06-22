Непомнящий взял одну партию на старте турнира

Россиянин Ян Непомнящий одержал одну победу в первый день шахматного онлайн-турнира по рапиду с призовым фондом 150 тысяч долларов.

Непомнящий выступает в группе В. Он белыми фигурами обыграл Теймура Раджабова из Азербайджана, разошелся миром с китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и голландцем Анишем Гири и черными уступил американцу Фабиано Каруане.

В лидеры вышли Гири и Вашье-Лаграв (по 3 очка). Непомнящий делит второе-пятое места (по 2,5).

В понедельник поздно вечером второй круг сыграли в группе А, в которую попали норвежец Магнус Карлсен, американец Хикару Накамура, индиец Пентала Харикришна и трое россиян: Владислав Артемьев, Даниил Дубов и Александр Грищук. Промежуточное первое место занимал Артемьев (3,5).

По итогам двух кругов четыре лучших шахматиста из каждой группы выявят победителя в формате нокаут-турнира.